शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 301 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा 

टॉप गेनर्स में आज BSE लिमिटेड, हिंद जिंक और पॉवर फाइनेंस ने क्रमशः 4.61 फीसदी, 3.75 फीसदी और 3.51 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कोल इंडिया और इंडियन रिन्यू के शेयरों में भी क्रमशः 3.47 फीसदी और 3.43 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। लौरस लैब्स, प्रेस्टिज एस्टेट, कमिंस, अंबर इंटरप्राइज और गोदरेज प्रॉपर्टीज क्रमशः 3.88 फीसदी, 3.69 फीसदी, 3.45 फीसदी, 3.32 फीसदी और 3.14 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर

सोना-चांदी की कीमतें बढ़त के साथ आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.57 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।