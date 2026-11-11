शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 772 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 210 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज कल्याण ज्वेलर्स, नवीन फ्लोरिन और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रमशः 10.01 फीसदी, 5.77 फीसदी और 5.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फोर्स मोटर्स और फेडरल बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 5.49 फीसदी और 5.09 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

कोचीन शिपयार्ड, मफसिस, रेडिको खेतान, डिविस लैब्स और NHPC क्रमशः 6.82 फीसदी, 3.37 फीसदी, 2.87 फीसदी, 2.85 फीसदी और 2.72 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।