शेयर बाजार आज हरे निशान पर हुआ बंद (तस्वीर: फ्रीपिक)

शेयर बाजार आज भी हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:03 pm Nov 11, 202504:03 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (11 नवंबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 335 अंक की बढ़त के साथ आज 83,871.32 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120 अंक चढ़कर 25,694.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 99 अंक की बढ़त के साथ 17,196.60 अंक पर बंद हुआ।