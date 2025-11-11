शेयर बाजार आज भी हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज भी हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (11 नवंबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 335 अंक की बढ़त के साथ आज 83,871.32 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120 अंक चढ़कर 25,694.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 99 अंक की बढ़त के साथ 17,196.60 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, भारत फोर्ज और HFCL ने क्रमशः 7.79 फीसदी, 5.98 फीसदी और 5.79 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BHEL और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में भी क्रमशः 4.55 फीसदी और 3.37 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, ब्रिटानिया, AU स्मॉल फाइनेंस और डिविस लैब्स क्रमशः 7.46 फीसदी, 6.26 फीसदी, 2.99 फीसदी, 2.78 फीसदी और 2.68 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में तेजी
सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.54 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।