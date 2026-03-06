मध्य पूर्व में युद्ध से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 1,097 अंक टूटकर बंद

टॉप गेनर्स में आज भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने क्रमशः 5.94 फीसदी, 5.08 फीसदी और 4.83 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल और सोलर इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 3.39 फीसदी और 3.28 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। गोदरेज प्रोपर्टीज, अशोक लेलैंड, इन्फो एज, ICICI बैंक और हिन्दपेट्रो क्रमशः 4.39 फीसदी, 4.12 फीसदी, 3.47 फीसदी, 3.26 फीसदी और 3.21 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.63 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।