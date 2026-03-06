मध्य पूर्व में युद्ध से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 1,097 अंक टूटकर बंद
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (6 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,097 अंक की गिरावट के साथ 78,918.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 315 अंक फिसलकर 24,450.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 140 अंक की गिरावट के साथ 16,300.85 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने क्रमशः 5.94 फीसदी, 5.08 फीसदी और 4.83 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल और सोलर इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 3.39 फीसदी और 3.28 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। गोदरेज प्रोपर्टीज, अशोक लेलैंड, इन्फो एज, ICICI बैंक और हिन्दपेट्रो क्रमशः 4.39 फीसदी, 4.12 फीसदी, 3.47 फीसदी, 3.26 फीसदी और 3.21 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.63 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।