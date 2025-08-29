शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 270 अंक टूटा 

टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, CG पावर और RBL बैंक ने क्रमशः 5.08 फीसदी, 4.56 फीसदी और 4.07 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कॉलगेट और यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.05 फीसदी और 2.30 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। BSE लिमिटेड, M&M, केफीन टेक, नुवामा वेल्थ और 360 वन वाम क्रमशः 3.77 फीसदी, 2.91 फीसदी, 2.74 फीसदी, 2.52 फीसदी और 2.47 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.02 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह उच्चतम स्तर 1.17 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।