शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 733 अंक लुढ़का, निफ्टी 236 अंक फिसला

शेयर बाजार में आज (26 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 733 अंक की गिरावट के साथ 80,426.46 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 236 अंक फिसलकर 24,654.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 303 अंक की गिरावट के साथ 15,902.30 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज लार्सन, नुवामा वेल्थ और टाटा मोटर्स ने क्रमशः 2.34 फीसदी, 1.37 फीसदी और 1.29 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ITC और अशोक लेलैंड के शेयरों में भी क्रमशः 1.26 फीसदी और 1.16 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वोडाफोन-आइडिया, लौरस लैब्स, HFCL, बायोकॉन और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट क्रमशः 7.60 फीसदी, 6.76 फीसदी, 5.63 फीसदी, 4.76 फीसदी और 4.65 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्यों दर्ज हुई बड़ी गिरावट? शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर और ब्रांडेड दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की। इसके अलावा, H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी ने IT शेयरों को कमजोर किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख, एक्सेंचर के कमजोर परिणाम और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार निकासी ने भी बाजार की धारणा बिगाड़ दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में व्यापक गिरावट देखने को मिली।