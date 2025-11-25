शेयर बाजार: सेंसेक्स 313 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (25 नवंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 313 अंक की गिरावट के साथ 84,587.01 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 74 अंक फिसलकर 25,884.80 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 96 अंक की बढ़त के साथ 17,188.95 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज AB कैपिटल, IIFL फाइनेंस और फोनिक्स मिल्स ने क्रमशः 4.10 फीसदी, 3.41 फीसदी और 3.21 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। फेडरल बैंक और गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में भी क्रमशः 3.15 फीसदी और 2.83 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। KPIT टेक, IGL, अडाणी एंटरप्राइज, डिक्सन टेक्नोलॉजी और TMPV क्रमशः 2.32 फीसदी, 2.08 फीसदी, 1.95 फीसदी, 1.78 फीसदी और 1.63 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.57 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।