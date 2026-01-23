आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 769 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज बंधन बैंक, हिंद जिंक और वोल्टास ने क्रमशः 4.82 फीसदी, 4.56 फीसदी और 1.69 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नालको और डॉ रेड्डीज लैब्स के शेयरों में भी क्रमशः 1.66 फीसदी और 1.49 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी एनर्जी, अडाणी एंटरप्राइज, वन 97 पेटीएम और सिंजिन इंटरनेशनल क्रमशः 14.54 फीसदी, 12.12 फीसदी, 10.65 फीसदी, 9.65 फीसदी और 8.23 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 3.19 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।