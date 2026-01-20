आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,065 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज हिन्द जिंक, डालमिया भारत और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने क्रमशः 3.39 फीसदी, 2.04 फीसदी और 1.49 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। डॉ रेड्डीज लैब्स और गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में भी क्रमशः 0.87 फीसदी और 0.83 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ओबेरॉय रियल्टी, UPL, हैवेल्स इंडिया, LTI माइंडट्री और प्रेस्टिज एस्टेट क्रमशः 8.73 फीसदी, 8.63 फीसदी, 6.63 फीसदी, 6.52 फीसदी और 6.00 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 3.05 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।