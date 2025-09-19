शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 387 अंक टूटा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (19 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 387 अंक की गिरावट के साथ 82,626.23 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 96 अंक फिसलकर 25,327.05 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 25 अंक की गिरावट के साथ 16,633.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, अडाणी इंटरप्राइज और अडाणी ग्रीन एनर्जी ने क्रमशः 7.40 फीसदी, 5.95 फीसदी और 5.07 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी एनर्जी और इंडियन रेवेन्यू के शेयरों में भी क्रमशः 4.83 फीसदी और 3.45 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वन 97 पेटीएम, SBI कार्ड, मणप्पुरम फाइनेंस, 360 वन वाम और टयूब इन्वेस्टमेंट क्रमशः 4.24 फीसदी, 2.25 फीसदी, 2.05 फीसदी, 2.05 फीसदी और 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.26 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।