शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 387 अंक टूटा 

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया, अडाणी इंटरप्राइज और अडाणी ग्रीन एनर्जी ने क्रमशः 7.40 फीसदी, 5.95 फीसदी और 5.07 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी एनर्जी और इंडियन रेवेन्यू के शेयरों में भी क्रमशः 4.83 फीसदी और 3.45 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वन 97 पेटीएम, SBI कार्ड, मणप्पुरम फाइनेंस, 360 वन वाम और टयूब इन्वेस्टमेंट क्रमशः 4.24 फीसदी, 2.25 फीसदी, 2.05 फीसदी, 2.05 फीसदी और 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।