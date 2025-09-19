ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने लॉन्च किया 'चेकइन' ऐप, यूजर्स बुक कर सकेंगे प्रीमियम होटल

ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने लॉन्च किया 'चेकइन' ऐप

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:14 pm Sep 19, 202502:14 pm

क्या है खबर?

ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने चेकइन नाम का नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप खास तौर पर प्रीमियम होटलों और घरों के लिए बनाया गया है। इसमें संडे होटल्स, क्लबहाउस, पैलेट और यूरोप के हॉलिडे होम्स जैसे चेकमाईगेस्ट, डांसेंटर और बेलविला जैसी प्रमुख संपत्तियां भी शामिल हैं। चेकइन प्रीमियम और लक्जरी यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं देगा, जबकि ओयो ऐप पहले की तरह बजट यात्रियों के लिए किफायती विकल्प बनाए रखेगा।