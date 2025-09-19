ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने लॉन्च किया 'चेकइन' ऐप, यूजर्स बुक कर सकेंगे प्रीमियम होटल
क्या है खबर?
ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने चेकइन नाम का नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप खास तौर पर प्रीमियम होटलों और घरों के लिए बनाया गया है। इसमें संडे होटल्स, क्लबहाउस, पैलेट और यूरोप के हॉलिडे होम्स जैसे चेकमाईगेस्ट, डांसेंटर और बेलविला जैसी प्रमुख संपत्तियां भी शामिल हैं। चेकइन प्रीमियम और लक्जरी यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं देगा, जबकि ओयो ऐप पहले की तरह बजट यात्रियों के लिए किफायती विकल्प बनाए रखेगा।
खासियत
चेकइन की खासियतें
प्रिज्म के CEO रितेश अग्रवाल ने कहा कि चेकइन ऐप पर दिखने वाली सभी संपत्तियां गुणवत्ता और सेवा के सख्त मानकों को पूरा करती हैं। इस ऐप से यात्रियों को कई प्रीमियम विकल्प एक ही जगह पर आसानी से मिलेंगे। भारत में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर इसका परीक्षण 3 महीने पहले किया गया था। फिलहाल यह ऐप भारत में उपलब्ध है और जल्द ही कई अन्य देशों में भी शुरू होगा।
अन्य
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
ओयो के अनुसार लगभग 45 प्रतिशत यूजर्स बजट-अनुकूल होटलों को पसंद करते हैं, जबकि करीब 55 प्रतिशत लोग डिजाइन और उच्च-गुणवत्ता वाले अनुभव-केंद्रित आवास चुनते हैं। ओयो की स्थापना 2012 में अग्रवाल ने की थी। कंपनी ने पहले छोटे होटलों को तकनीक से जोड़ने का काम किया, लेकिन हाल के वर्षों में उसने कई देशों में प्रीमियम होटल और वेकेशन होम्स तक अपना कारोबार लगातार तेजी से बढ़ा लिया है।