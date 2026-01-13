आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 250 अंक टूटा सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (13 जनवरी) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 250 अंक की गिरावट के साथ 83,627.69 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंक चढ़कर 25,732.30 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने 51 अंकों की गिरावट के साथ 17,034.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ऑयल इंडिया, मणप्पुरम फाइनेंस और ONGC ने क्रमशः 5.24 फीसदी, 4.71 फीसदी और 3.42 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एंजल वन और इटरनल के शेयरों में भी क्रमशः 3.18 फीसदी और 2.80 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। डिक्सन टेक्नोलॉजी, AU स्मॉल फाइनेंस, वोडाफोन-आइडिया, ट्रेंट और लार्सन क्रमशः 5.10 फीसदी, 4.44 फीसदी, 4.00 फीसदी, 3.32 फीसदी और 3.27 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.57 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।