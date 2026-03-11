शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, मध्य पूर्व में युद्ध से सेंसेक्स 1,342 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज एस्ट्रल लिमिटेड, ब्लू स्टार और सेल ने क्रमशः 5.15 फीसदी, 2.82 फीसदी और 2.70 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 2.64 फीसदी और 2.58 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कोलगेट, बजाज फाइनेंस, TVS मोटर , KEI इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड क्रमशः 6.49 फीसदी, 4.91 फीसदी, 4.87 फीसदी, 4.76 फीसदी और 4.60 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.69 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।