शेयर बाजार: बैंक निफ्टी 55,000 के पार, क्या रही तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:55 pm Sep 15, 202506:55 pm

शेयर बाजार में बैंक निफ्टी में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। सूचकांक 15 सितंबर को 55,000 के स्तर को पार कर गया, जो पिछली बार 25 अगस्त को देखा गया था। बाजार खुलने के कुछ देर बाद यह 55,018 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और दोपहर में 54,960 पर 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस तेजी में केनरा बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अहम योगदान रहा।