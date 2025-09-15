शेयर बाजार: बैंक निफ्टी 55,000 के पार, क्या रही तेजी की वजह?
क्या है खबर?
शेयर बाजार में बैंक निफ्टी में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। सूचकांक 15 सितंबर को 55,000 के स्तर को पार कर गया, जो पिछली बार 25 अगस्त को देखा गया था। बाजार खुलने के कुछ देर बाद यह 55,018 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और दोपहर में 54,960 पर 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस तेजी में केनरा बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अहम योगदान रहा।
वजह
तेजी की वजह क्या है?
बैंक निफ्टी में तेजी का मुख्य कारण बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी है। केनरा बैंक और फेडरल बैंक में 0.85 प्रतिशत की बढ़त ने सबसे बड़ा सहारा दिया। पंजाब नेशनल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी खरीदारी का रुख देखने को मिला। इसके साथ ही, हाल के आर्थिक संकेतकों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जिससे मांग मजबूत हुई और सूचकांक ने 55,000 के पार का स्तर हासिल किया।
राय
विशेषज्ञों का क्या कहना है?
विशेषज्ञों का कहना है कि 54,400 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत समर्थन बना हुआ है। अगर सूचकांक 55,150 के स्तर को पार करता है तो यह 55,500 और 56,000 तक जा सकता है। वहीं नीचे की ओर 54,500 और 54,250 के स्तर अहम समर्थन रहेंगे। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि 20-दिवसीय SMA और 54,300 का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके नीचे गिरने पर सूचकांक 54,000 से 53,700 तक लौट सकता है।