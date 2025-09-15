करीब 130 अरब रुपये मूल्य की Ai.tech बनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न
क्या है खबर?
भारत में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यूनिकॉर्न की भी संख्या में बढ़त देखने को मिल रही है। इसी क्रम में Ai.tech भारत की सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न बन गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग पर काम करने वाली कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 2 साल में इसने 1.5 अरब डॉलर (लगभग 130 अरब रुपये) का मूल्यांकन हासिल कर लिया। इतनी तेजी से इस स्तर पर पहुंचना इसे खास बनाता है।
सफलता
बिना बाहरी पूंजी के सफलता
Ai.tech की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने बाहरी निवेशकों पर निर्भर हुए बिना इतनी बड़ी सफलता पाई। इसे बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न कहा जाता है, यानी अपने खुद के संसाधनों से यह विकसित हुई। कंपनी AI आधारित नए व्यवसाय बनाने पर ध्यान देती है। इसके पोर्टफोलियो में Advertising.tech और Media.net जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दुनियाभर में इसके 1,600 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो इसकी मजबूती दिखाता है।
संस्थापक
कौन है इसका संस्थापक?
इस कंपनी की स्थापना जनवरी, 2022 में भारतीय उद्यमी दिव्यांक तुराखिया ने की थी। वह लंबे समय से टेक उद्योग में सक्रिय हैं और कई बड़ी कंपनियां बना चुके हैं। उन्होंने पहले Media.net की स्थापना की थी और बाद में इसे करीब 7,900 करोड़ रुपये में बेच दिया। दिव्यांक ने 3 साल का ब्रेक लेने के बाद Ai.tech शुरू की। उनका मानना है कि AI का भविष्य बहुत बड़ा है और इसी कारण उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया।