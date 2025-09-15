Ai.tech बनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न

करीब 130 अरब रुपये मूल्य की Ai.tech बनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:58 pm Sep 15, 202505:58 pm

क्या है खबर?

भारत में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यूनिकॉर्न की भी संख्या में बढ़त देखने को मिल रही है। इसी क्रम में Ai.tech भारत की सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न बन गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग पर काम करने वाली कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 2 साल में इसने 1.5 अरब डॉलर (लगभग 130 अरब रुपये) का मूल्यांकन हासिल कर लिया। इतनी तेजी से इस स्तर पर पहुंचना इसे खास बनाता है।