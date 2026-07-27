STL अगले 3 साल में करेगी 1,500 करोड़ रुपये का निवेश
स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज (STL) ने अगले 3 सालों में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी का मकसद है कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) क्षमताओं को और मजबूत करे। यह बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की मांग में भारी उछाल आया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स, 5G नेटवर्क और भारतनेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से इसकी जरूरत काफी बढ़ गई है।
यह निवेश कंपनी अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के दम पर कर रही है। दरअसल, हाल ही में 1,500 करोड़ रुपये जुटाने के बाद उसकी माली हालत में काफी सुधार आया है।
ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ रुपये के पार
STL का ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के लिए यह कई सालों की सबसे अच्छी तिमाही रही है।
इसमें एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का एक बड़ा कई सालों का सौदा भी शामिल है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) अंकित अग्रवाल ने बताया कि वे दुनियाभर की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों और डाटा सेंटर्स के साथ लंबी साझेदारी बनाना चाहते हैं।
आने वाले सालों में भारत में डाटा सेंटर्स की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे ऑप्टिकल फाइबर की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
चीन के बाहर बाजार हिस्सेदारी बढ़ी
फिलहाल, चीन को छोड़कर दुनिया के ऑप्टिकल फाइबर बाजार में STL की 9 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी अब इस हिस्सेदारी को और बढ़ाना चाहती है।
इसके लिए वह नए उत्पाद बनाएगी और अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ ग्राहकों से भी रिश्ते मजबूत करेगी। इसके अलावा, दुनियाभर में लागत बढ़ने की चुनौती के बावजूद बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कंपनी अपने केबल सॉल्यूशंस में भी विविधता ला रही है।