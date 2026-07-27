STL अगले 3 साल में करेगी 1,500 करोड़ रुपये का निवेश

स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज (STL) ने अगले 3 सालों में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी का मकसद है कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) क्षमताओं को और मजबूत करे। यह बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की मांग में भारी उछाल आया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर्स, 5G नेटवर्क और भारतनेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से इसकी जरूरत काफी बढ़ गई है।

यह निवेश कंपनी अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के दम पर कर रही है। दरअसल, हाल ही में 1,500 करोड़ रुपये जुटाने के बाद उसकी माली हालत में काफी सुधार आया है।