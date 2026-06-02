स्टरलाइट को मिले अनुबंध से शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे बिज़नेस Jun 02, 2026

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर ने 52 सप्ताह की नई ऊंचाई छू ली है। इसकी वजह कंपनी को एक ग्लोबल टेक दिग्गज से 1 अरब डॉलर (90 अरब रुपये) का एक बड़ा अनुबंध मिलना रहा है।

इस खबर से निवेशक खासे उत्साहित हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तेज इंटरनेट की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए 10 करोड़ डॉलर (करीब 930 करोड़ रुपये) का निवेश करने का ऐलान किया है।

इसका मकसद AI डाटा सेंटर्स और अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी से जुड़ी जरूरतों के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है।