स्टीमहाउस के शेयर आज हो सकते हैं आवंटित, 28 फीसदी ज्यादा रिटर्न का अनुमान

स्टीमहाउस के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) का आवंटन मंगलवार (15 सितंबर) को होने की उम्मीद है। निवेशकों ने इस पेशकश को खूब पसंद किया है, यही वजह है कि यह करीब 32 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी का यह IPO कुल 414 करोड़ रुपये का था।

जिन निवेशकों को इसमें शेयर मिलेंगे, उन्हें अच्छी कमाई होने की संभावना है। ग्रे मार्केट के संकेतों के मुताबिक, 17 सितंबर को जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर सूचीबद्ध होंगे तो 28 फीसदी तक अधिक रिटर्न मिल सकता है।