पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले रहे सावधान, इन तरीकों से हो रही धोखाधड़ी 

बढ़ती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जालसाजों ने सीधे-साधे लोगों को ठगने के नए-नए तरीके इजाद कर लिए हैं। पर्सनल लोन के बढ़ते चलने के बीच साइबर अपराधियों ने अब इसी को अपनी रणनीतियाें का हिस्सा बना लिया है। ऐसे में किसी भी नए पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं पर्सनल लोन स्कैम के 5 सबसे आम तरीके कौनसे हैं।

ऐप्स नकली लोन ऐप्स धोखेबाज असली दिखने वाले नकली लोन ऐप्स के माध्यम से आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और बिना कोई लोन दिए गायब हो जाते हैं। इससे आपकी पहचान की चोरी का खतरा रहता है। फिर, आपकी ओर से ऐप पर सब्मिट की गई जानकारी का इस्तेमाल अनाधिकृत लेनदेन करने या आपके नाम पर नया क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए किया जाता है। इससे आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में साफ हो सकती है।

अग्रिम शुल्क अग्रिम शुल्क स्कैम इस तरह के स्कैम में ठग लोन लेने वालों पर मंजूरी देने से पहले प्रोसेसिंग शुल्क या बीमा शुल्क की मांग करते हुए दबाव डालते हैं और कई लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। ये शुल्क मुख्यतः अवैध होते हैं और ऐसे ऋणदाता आमतौर पर भुगतान प्राप्त करने के बाद गायब हो जाते हैं। इसलिए, आपको हमेशा वैध ऋणदाताओं से ही उधार लेना चाहिए और कभी भी किसी दबाव की रणनीति में नहीं फंसना चाहिए।

फिशिंग फिशिंग कॉल और ईमेल फिशिंग स्कैम में साइबर अपराधी वैध ऋण देने वाली संस्थाओं की नकल करके उनका रूप धारण कर लेते हैं। वे जरूरतमंद कर्जदारों को फर्जी SMS, ईमेल या कॉल करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और OTP जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने से वित्तीय धोखाधड़ी और धन की हानि होती है। वे आपके खाते से जमा पैसा साफ कर सकते हैं।

गारंटी बिना गारंटी के लोन की पेशकश फर्जी दस्तावेज का अनुरोध: धोखेबाज एजेंट या वेबसाइट पर्सनल लोन वेरिफिकेशन की आड़ में दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहते हैं। बाद में उनका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए या आपके नाम पर नए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए करते हैं। लोन गारंटी धोखाधड़ी: कुछ अवैध वित्तीय संस्थान आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की परवाह किए बिना गारंटीकृत पर्सनल लोन या होम लोन मंजूरी का दावा करते हैं, लेकिन अग्रिम भुगतान पर जोर देते हैं।