टैंक डे विवाद से भड़के स्टारबक्स कोरिया के कर्मचारियों ने बनाई यूनियन

टैंक डे विवाद से भड़के स्टारबक्स कोरिया के कर्मचारियों ने बनाई यूनियन
स्टारबक्स कोरिया के कर्मचारियों ने अपना पहला लेबर यूनियन गठित किया है। यह कदम 'टैंक डे' कप विवाद के बाद उठाया गया है।
इस विवाद की वजह थी कंपनी का 'टैंक डे' पर कप बांटना क्योंकि यह तारीख दक्षिण कोरिया के इतिहास में बेहद संवेदनशील मानी जाती है।
लोगों का मानना था कि यह प्रमोशन असंवेदनशील था, जिसके बाद कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी गंभीर बहस छिड़ गई।
यूनियन चाहती है बेहतर काम की सुविधाएं
नई यूनियन का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है।
यूनियन ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि वह उनकी बार-बार की मांगों को अनदेखा करता रहा है और उन पर तनाव बढ़ाने वाले प्रमोशन थोपता है।
स्टारबक्स कोरिया ने बताया है कि वह कानून के मुताबिक यूनियन के साथ पूरा सहयोग करेगा, लेकिन यह जानकारी नहीं दी है कि कितने कर्मचारी यूनियन में शामिल हुए हैं।
यह कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव है क्योंकि 1999 में अपने परिचालन शुरू होने के बाद से कंपनी में कभी कोई यूनियन नहीं थी।