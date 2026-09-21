स्टारबक्स की तमिलनाडु में GCC खोलने की तैयारी, 800 लोगों को मिलेगी नौकरी

स्टारबक्स तमिलनाडु में अपना एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) खोलने की तैयारी कर रही है। इससे राज्य में 800 नई नौकरियां पैदा होंगी और कर्मचारियों को औसतन सालाना 35 लाख रुपये का वेतन मिलेगा। राज्य सरकार इस बारे में घोषणा कर सकती है।

स्टारबक्स और तमिलनाडु दोनों के लिए यह एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे बेहतरीन टेक प्रतिभाओं को राज्य की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर भी नए अवसर बनेंगे।