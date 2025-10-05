सरकार दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों के लिए मानक तय कर रही है (तस्वीर: फ्रीपिक)

दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों के लिए बनेंगे मानक, ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रस्ताव

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के मानकों और पहुंच को विनियमित करने के लिए मसौदा नियमों के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन सहायक प्रौद्योगिकी पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत प्रमाणन, खरीद, ट्रैकिंग, वितरण और शिकायत की निगरानी की जाएगी। सहायक प्रौद्योगिकी (मानक और सुगम्यता) नियम, 2025 के मसौदे में वर्गीकरण, प्रमाणन, खरीद, सामर्थ्य, यूजर सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं में सहायक प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए रूपरेखा तैयार की गई।