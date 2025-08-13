स्टैम्पमाईवीजा ने स्टार्टअप टेलीपोर्ट का किया अधिग्रहण, सुविधा में होगा डिजिटल समावेश 

फायदा

साझेदारी से क्या होगा फायदा?

इस कदम से डिजिटल वीजा सेवाओं में अग्रणी स्टैम्पमाईवीजा की स्थिति को मजबूत करने और दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद है। 2023 में स्थापित कंपनी ट्रैवल एजेंटों, कॉर्पोरेट्स, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों और MICE ऑपरेटर्स के लिए वीजा संचालन को सरल और ऑटोमैटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करती है। इसकी वीजा सफलता दर 99.5 प्रतिशत है और 6 महीनों में 50,000 से ज्यादा आवेदनों का निपटारा किया है।