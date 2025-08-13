स्टैम्पमाईवीजा ने स्टार्टअप टेलीपोर्ट का किया अधिग्रहण, सुविधा में होगा डिजिटल समावेश
क्या है खबर?
स्टैम्पमाईवीजा ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में वीजा सेवाओं को सरल और विस्तारित करने की योजना के तहत एक नए जमाने के ट्रैवल टेक स्टार्टअप टेलीपोर्ट का अधिग्रहण किया है। टेलीपोर्ट को CRED के कुणाल शाह, मीशो के विदित आत्रे और रेडबस के फणींद्र समा जैसे जाने-माने भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों का समर्थन प्राप्त है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य टेलीपोर्ट के युवा-केंद्रित, डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को स्टैम्पमाईवीजा की परिचालन विशेषज्ञता और गहन व्यावसायिक नेटवर्क के साथ जोड़ना है।
फायदा
साझेदारी से क्या होगा फायदा?
इस कदम से डिजिटल वीजा सेवाओं में अग्रणी स्टैम्पमाईवीजा की स्थिति को मजबूत करने और दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद है। 2023 में स्थापित कंपनी ट्रैवल एजेंटों, कॉर्पोरेट्स, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों और MICE ऑपरेटर्स के लिए वीजा संचालन को सरल और ऑटोमैटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करती है। इसकी वीजा सफलता दर 99.5 प्रतिशत है और 6 महीनों में 50,000 से ज्यादा आवेदनों का निपटारा किया है।
बयान
अधिग्रहण को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
स्टैम्पमाईवीजा के सह-संस्थापक और CEO राहुल बोरुडे ने कहा, "टेलीपोर्ट ने युवा भारतीय यात्रियों के बीच एक वफादार यूजर बेस और मजबूत ब्रांड जुड़ाव बनाया है। इस अधिग्रहण के साथ हम दोनों ही क्षेत्रों की सर्वोत्तम खूबियों को एक साथ ला रहे हैं।" इस अधिग्रहण के अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने विकास के अगले चरण के लिए 0.3 करोड़ डॉलर (करीब 26.25 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए चर्चा कर रही है।