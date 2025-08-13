शेयर बाजार में बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 304 अंक चढ़कर हुआ बंद

शेयर बाजार में बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 304 अंक चढ़कर हुआ बंद
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (13 अगस्त) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 304 अंक की बढ़त के साथ आज 80,539.91 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 131 अंक चढ़कर 24,619.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 140 अंक की बढ़त के साथ 15,996.60 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल, भारत डायनामिक्स और BSE लिमिटेड ने क्रमशः 7.90 फीसदी, 7.07 फीसदी और 5.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। FSN ई-कॉमर्स नायका और हिंडाल्को के शेयरों में भी क्रमशः 5.08 फीसदी और 5.01 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। PG एलेक्टरोप्लास्ट, SJVN, सुजलॉन एनर्जी, आयल इंडिया और LIC इंडिया क्रमशः 5.65 फीसदी, 4.63 फीसदी, 4.36 फीसदी, 4.26 फीसदी और 3.16 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.14 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।