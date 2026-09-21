SS रिटेल के शेयरों का आज होगा आवंटन, 35 फीसदी मुनाफे का अनुमान

SS रिटेल के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) का आवंटन सोमवार (21 सितंबर) को होने की उम्मीद है। 500 करोड़ रुपये की इस पेशकश को जबरदस्त मांग मिली थी। यह 103.30 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। अगर आपने इस IPO के लिए आवेदन किया था तो आप अपना स्टेटस ऑनलाइन केफिन टेक्नोलॉजीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

इन शेयरों की लिस्टिंग 23 सितंबर को होनी है। अभी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 147 रुपये चल रहा है, जिससे शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि लिस्टिंग पर करीब 35 फीसदी का फायदा हो सकता है।