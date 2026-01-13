श्रीधर वेंबू का 150 अरब रुपये का तलाक होगा दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक 

भारतीय टेक दिग्गज कंपनी जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू के तलाक के कारण एक बार फिर दुनिया में सबसे महंगे तलाक के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अदालत ने तलाक की प्रक्रिया के तहत श्रीधर वेंबू को 1.7 करीब डॉलर (लगभग 150 अरब रुपये) का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पहले दिया गया था, लेकिन अब इसके सामने आने से मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है।

तलाक भारतीय कारोबारी से जुड़ा सबसे बड़ा तलाक इस केस में शामिल रकम को किसी भारतीय बिजनेसमैन से जुड़ा अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जा रहा है। इसे दुनिया के चार सबसे बड़े तलाक मामलों में भी गिना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट का आदेश पिछले साल पास हुआ था, लेकिन हाल ही में इसके दस्तावेज सार्वजनिक होने से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इतनी बड़ी रकम का नाम जुड़ना भारतीय टेक सेक्टर के लिए भी एक असामान्य और चौंकाने वाली बात मानी जा रही है।

जीवन सादी छवि वाले वेंबू और निजी जीवन श्रीधर ने साल 1993 में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की थी और दोनों का एक बेटा है। बीते कुछ वर्षों में वेंबू अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादातर भारत से ही चला रहे हैं। वे सादी जीवनशैली अपनाने और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में उनकी नेटवर्थ 5.85 अरब डॉलर (लगभग 520 अरब रुपये) थी। अब इतने बड़े सेटलमेंट की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है।

