श्रीधर वेंबू का 150 अरब रुपये का तलाक होगा दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक
क्या है खबर?
भारतीय टेक दिग्गज कंपनी जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू के तलाक के कारण एक बार फिर दुनिया में सबसे महंगे तलाक के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अदालत ने तलाक की प्रक्रिया के तहत श्रीधर वेंबू को 1.7 करीब डॉलर (लगभग 150 अरब रुपये) का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पहले दिया गया था, लेकिन अब इसके सामने आने से मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है।
तलाक
भारतीय कारोबारी से जुड़ा सबसे बड़ा तलाक
इस केस में शामिल रकम को किसी भारतीय बिजनेसमैन से जुड़ा अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जा रहा है। इसे दुनिया के चार सबसे बड़े तलाक मामलों में भी गिना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट का आदेश पिछले साल पास हुआ था, लेकिन हाल ही में इसके दस्तावेज सार्वजनिक होने से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इतनी बड़ी रकम का नाम जुड़ना भारतीय टेक सेक्टर के लिए भी एक असामान्य और चौंकाने वाली बात मानी जा रही है।
जीवन
सादी छवि वाले वेंबू और निजी जीवन
श्रीधर ने साल 1993 में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की थी और दोनों का एक बेटा है। बीते कुछ वर्षों में वेंबू अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादातर भारत से ही चला रहे हैं। वे सादी जीवनशैली अपनाने और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में उनकी नेटवर्थ 5.85 अरब डॉलर (लगभग 520 अरब रुपये) थी। अब इतने बड़े सेटलमेंट की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है।
अन्य
दुनिया के अन्य सबसे महंगे तलाक
दुनिया के सबसे महंगे तलाक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का अलग होना सबसे ऊपर आता है, जिसमें करीब 73 अरब डॉलर (लगभग 6,600 अरब रुपये) की संपत्ति शामिल बताई जाती है। दूसरे नंबर पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का तलाक है। इसके अलावा, एलेक वाइल्डनस्टीन, रूपर्ट मर्डोक और स्टीव विन जैसे नाम भी अरबों डॉलर के तलाक मामलों के लिए जाने जाते हैं।