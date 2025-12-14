स्पिनी कर रही गोमैकेनिक के अधिग्रहण की तैयारी, जुटा रही 1,440 करोड़ रुपये 

गोमैकेनिक का अधिग्रहण करने के लिए स्पिनी फंड जुटा रही है

क्या है खबर?

यूज्ड कार बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पिनी कार सर्विस स्टार्टअप गोमैकेनिक का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लगभग 16 करोड़ डॉलर (करीब 1,440 करोड़ रुपये) जुटा रही है। सूत्रों के अनुसार, सीरीज-G फंडिंग राउंड 10 साल पुराने इस स्टार्टअप का पोस्ट-मनी मूल्यांकन लगभग 1.8 अरब डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) कर देगा, जो इसके पिछले मूल्यांकन के लगभग बराबर है। आगामी फंडिंग राउंड में लगभग 9 करोड़ डॉलर (करीब 800 करोड़ रुपये) का प्राथमिक निवेश होगा।