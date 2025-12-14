स्पिनी कर रही गोमैकेनिक के अधिग्रहण की तैयारी, जुटा रही 1,440 करोड़ रुपये 

स्पिनी कर रही गोमैकेनिक के अधिग्रहण की तैयारी, जुटा रही 1,440 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
यूज्ड कार बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पिनी कार सर्विस स्टार्टअप गोमैकेनिक का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लगभग 16 करोड़ डॉलर (करीब 1,440 करोड़ रुपये) जुटा रही है। सूत्रों के अनुसार, सीरीज-G फंडिंग राउंड 10 साल पुराने इस स्टार्टअप का पोस्ट-मनी मूल्यांकन लगभग 1.8 अरब डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) कर देगा, जो इसके पिछले मूल्यांकन के लगभग बराबर है। आगामी फंडिंग राउंड में लगभग 9 करोड़ डॉलर (करीब 800 करोड़ रुपये) का प्राथमिक निवेश होगा।
प्राथमिक निवेश
प्राथमिक निवेश में शामिल होगा नया निवेशक
मौजूदा निवेशक एक्सेल पहले ही इसमें से लगभग 4.4 करोड़ डॉलर (करीब 395 करोड़ रुपये) का निवेश कर चुका है। एक नया निवेशक भी प्राथमिक निवेश में शामिल हो रहा है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं है। वेस्टब्रिज कैपिटल इस साल की शुरुआत में स्पिनी के सीरीज-F राउंड में किए गए अपने पिछले निवेश के लगभग बराबर राशि लगा रहा है। इस निवेश से संबंधित कुछ विवरण इस सप्ताह नियामक दस्तावेजों में सामने आए हैं।
सौदा
कितने में हो सकता है गोमैकेनिक का अधिग्रहण?
इस सौदे का दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से भारतीय वेंचर कैपिटल फर्म फंडामेंटम की ओर से बेचा जा रहा है और ब्लूम वेंचर्स की ओर से भी अपनी हिस्सेदारी कम करने की उम्मीद है। फंडिंग का यह दौर विशेष रूप से गोमैकेनिक के अधिग्रहण और उसके प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए जुटाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पिनी लगभग 5 करोड़ डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपये) नकद और स्टॉक सौदे के माध्यम से गोमैकेनिक का अधिग्रहण कर सकती है।