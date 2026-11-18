देशभर में यात्रियों को उड़ानें रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद स्पाइसजेट के शेयर केवल 6 दिनों में करीब 30 फीसदी बढ़ गए हैं।

कंपनी के शेयर लगातार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में अपनी ऊपरी सीमा (अपर सर्किट) को छू रहे हैं।

एयरलाइन का बाजार मूल्य भी करीब 350 करोड़ रुपये बढ़कर 1,522 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसा लगता है कि निवेशक नई फंडिंग की चर्चा और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आशावादी दिख रहे हैं।