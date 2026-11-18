स्पाइसजेट के शेयरों में 6 दिनों में 30 फीसदी का उछाल
लेखन दिनेश चंद शर्मा
देशभर में यात्रियों को उड़ानें रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद स्पाइसजेट के शेयर केवल 6 दिनों में करीब 30 फीसदी बढ़ गए हैं।
कंपनी के शेयर लगातार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में अपनी ऊपरी सीमा (अपर सर्किट) को छू रहे हैं।
एयरलाइन का बाजार मूल्य भी करीब 350 करोड़ रुपये बढ़कर 1,522 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसा लगता है कि निवेशक नई फंडिंग की चर्चा और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आशावादी दिख रहे हैं।
धन जुटाने की योजना
स्पाइसजेट का बोर्ड एक बड़ी धन जुटाने की योजना पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा है। यह योजना शायद शेयर बेचकर या कर्ज लेकर बनाई जा सकती है।
वे ज्यादा विमानों को उड़ान भरने लायक बनाने और अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। फिर भी एयरलाइन के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें परिचालन संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं।