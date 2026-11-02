स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी का शिकार, 7.8 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

भारतीय माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने हाल ही में बताया है कि उसे एक साइबर फ्रॉड में लगभग 7.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

यह पैसे अनधिकृत बैंक ट्रांसफर के जरिए चुराए गए हैं। यह घटना 1 नवंबर को सामने आई थी।

कंपनी ने तुरंत उन सेवाओं को बंद कर दिया, जिन पर असर पड़ा था। साथ ही उसने अपने बैंक से उन खातों को फ्रीज करने और लेन-देन को रद्द करने के लिए कहा, जिनमें पैसे गए थे।