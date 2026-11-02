स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी का शिकार, 7.8 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी का शिकार, 7.8 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान
बिज़नेस
भारतीय माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने हाल ही में बताया है कि उसे एक साइबर फ्रॉड में लगभग 7.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
यह पैसे अनधिकृत बैंक ट्रांसफर के जरिए चुराए गए हैं। यह घटना 1 नवंबर को सामने आई थी।
कंपनी ने तुरंत उन सेवाओं को बंद कर दिया, जिन पर असर पड़ा था। साथ ही उसने अपने बैंक से उन खातों को फ्रीज करने और लेन-देन को रद्द करने के लिए कहा, जिनमें पैसे गए थे।
साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज
स्पंदना ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस घटना की एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है। यह कोई इकलौता मामला नहीं है।
दूसरे बैंकों में भी हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत के वित्तीय सेक्टर में साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। यह बात इस ओर इशारा करती है कि अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत डिजिटल सुरक्षा की जरूरत है।