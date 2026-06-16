स्पेस-X का IPO बढ़कर करीब 8,100 अरब रुपये का हुआ

वेबसाइट और एक्स पर जारी होंगी वित्तीय रिपोर्ट

स्पेस-X का कहना है कि वह इस IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कई तरह से करेगी। कंपनी की योजना एक्स और AI कंपनी xAI से जुड़े लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के पुराने कर्ज को चुकाने का है।

IPO से पहले इन दोनों कंपनियों को स्पेस-X में मिला दिया गया था। फंड का इस्तेमाल इसके AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, इसके लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और स्टारलिंक में सुधार करने के लिए भी किया जाएगा। साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपनी तिमाही और सालाना वित्तीय रिपोर्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट और एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ही साझा करेगा, पारंपरिक न्यूजवायर के जरिए नतीजों को बांटने के तरीके को छोड़कर।



