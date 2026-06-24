S&P ग्लोबल ने भारत की GDP विकास दर घटकर 6.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया
भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ नरमी आने वाली है। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि मार्च, 2027 तक देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 6.6 फीसदी तक गिर जाएगी, जो पिछले साल के 7.7 फीसदी के मुकाबले काफी कम है।
यह सुस्ती इसलिए दिख रही है क्योंकि दुनियाभर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, मानसून का अनुमान कमजोर है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी इस आकलन से सहमत है, जिसने हाल ही में वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने अनुमानों को घटाया है।
खुदरा महंगाई बढ़ने का अनुमान
S&P ग्लोबल यह भी चेता रहा है कि ऊर्जा संबंधी दबाव, कमजोर मानसून की आशंकाएं और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की सुस्ती भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर डालती रहेंगी।
इसके साथ ही, खुदरा महंगाई के 5.1 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है क्योंकि ऊर्जा की लागत, रसोई गैस और ईंधन जैसे जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं।
संभावना यह भी है कि साल के अंत तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।