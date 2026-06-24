कोस्पी 10 फीसदी गिरने के बाद 4.1 फीसदी की बढ़त के साथ की वापसी

कोस्पी 10 फीसदी गिरने के बाद 4.1 फीसदी की बढ़त के साथ की वापसी
दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार कोस्पी में लगभग 10 फीसदी की भारी गिरावट के बाद बुधवार (24 जून) को शानदार वापसी की। इसमें 4.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।
बाजार की शुरुआत बेहद तेजी से हुई और यह 330 से ज्यादा अंक उछलकर 8,550.21 के स्तर पर पहुंच गया।
इस तेजी में चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियां SK हाईनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे आगे रहीं। इनके शेयरों में क्रमशः 5 और 9 फीसदी से ज्यादा का जोरदार उछाल आया।
आम निवेशकों ने बढ़ाई कोस्पी की रफ्तार
मीराई एसेट सिक्योरिटीज के वित्तीय रणनीतिकार सियो सांग-यंग के अनुसार, इस तेजी के पीछे मुख्य वजह आम निवेशक रहे। उन्होंने बताया कि कल की बड़ी गिरावट के बाद कई लोग सस्ते में शेयर खरीदने के लिए बेचैन थे और बाजार में खरीदारी करने टूट पड़े। हालांकि, कोस्पी ने इस साल 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली है, फिर भी सांग-यंग ने आगाह किया है कि अमेरिका के आने वाले आर्थिक आंकड़े एक बार फिर बाजार में हलचल मचा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में उतार-चढ़ाव का खतरा अभी भी बना हुआ है।