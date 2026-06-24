कोस्पी 10 फीसदी गिरने के बाद 4.1 फीसदी की बढ़त के साथ की वापसी

आम निवेशकों ने बढ़ाई कोस्पी की रफ्तार

मीराई एसेट सिक्योरिटीज के वित्तीय रणनीतिकार सियो सांग-यंग के अनुसार, इस तेजी के पीछे मुख्य वजह आम निवेशक रहे। उन्होंने बताया कि कल की बड़ी गिरावट के बाद कई लोग सस्ते में शेयर खरीदने के लिए बेचैन थे और बाजार में खरीदारी करने टूट पड़े। हालांकि, कोस्पी ने इस साल 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली है, फिर भी सांग-यंग ने आगाह किया है कि अमेरिका के आने वाले आर्थिक आंकड़े एक बार फिर बाजार में हलचल मचा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में उतार-चढ़ाव का खतरा अभी भी बना हुआ है।