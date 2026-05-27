दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में 5 महीने में निवेशकों का पैसा हुआ दोगुना
दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार सूचकांक कोस्पी 5 महीने से भी कम समय में 100 फीसदी उछल गया है। इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है।
कोस्पी 5,000 से 8,000 के अंक तक पहुंचा है और इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियां SK हाइनेक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का दमदार प्रदर्शन रहा है। इस तेजी ने 1999 की मशहूर नैस्डैक उछाल की भी याद दिला दी है।
मेमोरी चिप की मांग में बदलाव
विश्लेषकों की राय है कि यह महज एक चर्चा का दौर नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक और स्थायी बदलाव है। वैश्विक मांग में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की वजह से अब मेमोरी चिप्स की मांग में स्थिरता आ गई है, जबकि पहले इसमें लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता था।
इसी का नतीजा है कि आज कोस्पी में 5.1 फीसदी तक की तेज उछाल देखने को मिली। बाजार के कई जानकार भी मेमोरी चिप की मांग में आए इस बड़े और स्थायी बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं।