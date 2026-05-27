दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में 5 महीने में निवेशकों का पैसा हुआ दोगुना

मेमोरी चिप की मांग में बदलाव

विश्लेषकों की राय है कि यह महज एक चर्चा का दौर नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक और स्थायी बदलाव है। वैश्विक मांग में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की वजह से अब मेमोरी चिप्स की मांग में स्थिरता आ गई है, जबकि पहले इसमें लगातार उतार-चढ़ाव बना रहता था।

इसी का नतीजा है कि आज कोस्पी में 5.1 फीसदी तक की तेज उछाल देखने को मिली। बाजार के कई जानकार भी मेमोरी चिप की मांग में आए इस बड़े और स्थायी बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं।