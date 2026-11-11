दक्षिण कोरियाई शेयर AI और महंगाई की चिंताओं के बीच गिरे
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स बुधवार को 0.34 फीसदी नीचे आ गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि निवेशक अमेरिका में बढ़ती महंगाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों के बढ़ते क्रेज को लेकर चिंतित हैं।
इस गिरावट में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर सबसे आगे रहे।
हालांकि, कुल मिलाकर ज्यादातर शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों ने दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार से 92.8 अरब वॉन (करीब 6.5 अरब रुपये) के शेयर बेच दिए।
डॉलर के मुकाबले वॉन मजबूत हुआ
अमेरिका के महंगाई के नए आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आए हैं। इससे फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है।
इसी वजह से दक्षिण कोरिया समेत दुनियाभर के बाजारों में हलचल मची हुई है। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरियाई वॉन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ।
दूसरी ओर, व्यापारियों ने आने वाले समय में संभावित ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाते देखा।