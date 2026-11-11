दक्षिण कोरियाई शेयर AI और महंगाई की चिंताओं के बीच गिरे

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स बुधवार को 0.34 फीसदी नीचे आ गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि निवेशक अमेरिका में बढ़ती महंगाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों के बढ़ते क्रेज को लेकर चिंतित हैं।

इस गिरावट में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर सबसे आगे रहे।

हालांकि, कुल मिलाकर ज्यादातर शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इसके बावजूद विदेशी निवेशकों ने दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार से 92.8 अरब वॉन (करीब 6.5 अरब रुपये) के शेयर बेच दिए।