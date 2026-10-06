चिप कंपनियों के शेयरों में गिरावट से दक्षिण कोरियाई बाजार को लगा झटका
मंगलवार को दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.49 फीसदी गिरकर 6,969.33 पर बंद हुआ। इसकी मुख्य वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट थी।
अब सभी की नजर सैमसंग की आने वाली कमाई रिपोर्ट पर है, जिससे चिप उद्योग की आगे की चाल का अंदाजा लगाया जा सकेगा।
विदेशी निवेशकों ने बेचे कोरियाई शेयर
जहां एक तरफ चिप कंपनियों के शेयरों को झटका लगा, वहीं LG एनर्जी सॉल्यूशन, हुंडई मोटर और पोस्को होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, जिसने बाजार को थोड़ी राहत दी।
इसके बावजूद, विदेशी निवेशकों ने कोरियाई बाजार से 564.5 अरब वॉन (लगभग 4,000 करोड़ रुपये) के शेयर बेचे। इससे बाजार पर और दबाव पड़ा।
कुल मिलाकर आज ज्यादातर शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। कोरियाई वॉन, डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ और बॉन्ड यील्ड में भी उतार-चढ़ाव दिखा। यह बताता है कि अभी बाजार में मिली-जुली स्थिति बनी हुई है।