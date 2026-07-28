दक्षिण कोरियाई बाजार में भारी गिरावट, सैमसंग और SK हाईनिक्स के शेयर गिरे

मंगलवार (28 जुलाई) को दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी चिप कंपनियों के शेयरों में आई जोरदार गिरावट इसकी मुख्य वजह बनी। दोनों कंपनियों के शेयर क्रमश: 9.5 और 11.1 फीसदी तक गिर गए।

बाजार में आई इस भारी बिकवाली की वजह चीनी तकनीकी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलने को लेकर बनी अनिश्चितता की चिंताएं हैं।

यहां तक कि अमेरिका में लिस्टेड SK हाईनिक्स का शेयर अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कीमत से भी नीचे चला गया और 143.02 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर बंद हुआ।