दक्षिण कोरियाई बाजार में भारी गिरावट, सैमसंग और SK हाईनिक्स के शेयर गिरे
मंगलवार (28 जुलाई) को दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी चिप कंपनियों के शेयरों में आई जोरदार गिरावट इसकी मुख्य वजह बनी। दोनों कंपनियों के शेयर क्रमश: 9.5 और 11.1 फीसदी तक गिर गए।
बाजार में आई इस भारी बिकवाली की वजह चीनी तकनीकी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलने को लेकर बनी अनिश्चितता की चिंताएं हैं।
यहां तक कि अमेरिका में लिस्टेड SK हाईनिक्स का शेयर अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कीमत से भी नीचे चला गया और 143.02 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर बंद हुआ।
निवेशकों को चीनी चिप प्रतिस्पर्धा की चिंता
निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीनी कंपनियां नई चिप बनाने की तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि चीन का मेमोरी चिप का उत्पादन बढ़ जाए और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाए।
इसके साथ ही, सस्ते चीनी ओपन-सोर्स AI मॉडल्स के बाजार में आने से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एडवांस्ड AI चिप्स की मांग पहले जैसी मजबूत बनी रहेगी।
जल्द ही कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इसलिए, विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक अब इस उद्योग के भविष्य को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं।