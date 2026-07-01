दक्षिण कोरिया ने एक महीने में किया करीब 9,500 अरब रुपये का रिकॉर्ड निर्यात

सेमीकंडक्टर निर्यात का आधा हिस्सा

निर्यात में सेमीकंडक्टर्स की ही प्रमुख भूमिका रही, जो कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा थे। इनकी बिक्री में लगभग 200 फीसदी की उछाल दर्ज की गई, वहीं कंप्यूटर से जुड़े उत्पादों की बिक्री में 300 फीसदी से भी ज्यादा की भारी बढ़त देखी गई।

स्टील और पेट्रोलियम उत्पाद भी अच्छी वापसी करते दिखे। चीन को होने वाले निर्यात में दक्षिण कोरिया ने 90 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल की, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) में भी निर्यात में अच्छी बढ़त हुई है।

जून में आयात 30.1 फीसदी बढ़ने के बावजूद दक्षिण कोरिया ने यह महीना 36.15 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) के रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस के साथ खत्म किया। यह सब सरकार के AI चिप्स के उत्पादन पर दिए जा रहे खास जोर की वजह से मुमकिन हो पाया है।