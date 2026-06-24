AI चिप की मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण कोरिया ने की तैयारी

नई चिप फैक्ट्रियां के लिए समय सीमा तय

राष्ट्रपति के नीति सलाहकार किम योंग-बॉम ने AI की बढ़त को 'घातीय और विस्फोटक' बताया है। उनका कहना है कि इस तेजी को देखते हुए सैमसंग और SK हाईनिक्स को अपनी नई चिप फैक्ट्रियां 2034-2035 तक पूरी करनी होंगी।

इतना ही नहीं, वे दूसरे बड़े चिप हब के लिए भी जगह ढूंढ रहे हैं। दक्षिण कोरिया को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी शक्ति बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।