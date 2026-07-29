अमेरिकी कंपनी सोनास के होम थिएटर उत्पादों के लिए भारत बना प्राथमिक बाजार

सोनास अब क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स जैसे लगभग 100 स्टोर के जरिए अपने उत्पाद बेचती है। इसके उत्पाद अमेजन पर भी उपलब्ध हैं।

अपने टेक-सेवी ग्राहकों के कारण बेंगलुरु खास तौर पर उभरा है, जहां आर्क अल्ट्रा साउंडबार जैसे बेहतरीन उत्पादों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है।

स्थानीय ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने के लिए कंपनी ने जुलाई, 2025 में राहुल दत्त को इंडिया कंट्री प्रबंधक नियुक्त किया है और सोनास साउंड सूट्स लॉन्च किए हैं।

ये बड़े शहरों में आयोजित इमर्सिव लिसनिंग सेशन्स हैं, ताकि लोग खरीदने से पहले स्पीकर्स को खुद आजमा सकें।