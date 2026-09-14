सोलर इंडस्ट्रीज ने करीब 13,000 करोड़ रुपये में खरीदी ओमनिया होल्डिंग्स

यह अधिग्रहण 2027 की शुरुआत या मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ओमनिया को जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया जाएगा।

यह खबर ऐसे वक्त में आई है, जब सोलर इंडस्ट्रीज पहले से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। पिछली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुना हो गया था और आय में भी 71.2 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हाल ही में शेयर में मामूली गिरावट भले आई हो, लेकिन पिछले 6 महीनों में इसके शेयर करीब 60 फीसदी तक चढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि निवेशक कंपनी के इन बड़े कदमों पर काफी भरोसा जता रहे हैं।