निक्केई ने छुआ 67,000 का रिकॉर्ड स्तर, AI से जुड़े शयरों में जबरदस्त उछाल

सॉफ्टबैंक बनी जापान की सबसे मूल्यवान कंपनी

सॉफ्टबैंक के इस बड़े फैसले ने उसे जापान की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। 47,200 अरब येन (लगभग 27,500 अरब रुपये) के बाजार मूल्य के साथ इसने टोयोटा को पीछे छोड़ दिया है।

इस दौरान, टोक्यो के शेयर बाजार में तकनीकी शेयरों ने बढ़त की अगुआई की। मुरता मैन्युफैक्चरिंग के शेयरों में 14 फीसदी की जबरदस्त उछाल दर्ज की गई।

हालांकि, सभी कंपनियों के लिए दिन उतना अच्छा नहीं रहा। निक्केई में शामिल सिर्फ एक तिहाई कंपनियों के शेयर ही ऊपर गए, जबकि मित्सुबिशी मोटर्स और निसान जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आई।