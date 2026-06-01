निक्केई ने छुआ 67,000 का रिकॉर्ड स्तर, AI से जुड़े शयरों में जबरदस्त उछाल

निक्केई ने छुआ 67,000 का रिकॉर्ड स्तर, AI से जुड़े शयरों में जबरदस्त उछाल
जापान के निक्केई 225 इंडेक्स ने पहली बार 67,000 का स्तर पार कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में जबरदस्त उत्साह के चलते इंडेक्स ने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया।
इस उछाल की बड़ी वजह सॉफ्टबैंक ग्रुप है। कंपनी ने फ्रांस में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 अरब यूरो (करीब 8,200 अरब रुपये) के भारी-भरकम निवेश का ऐलान किया, जिसके बाद उसके शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई। इस घोषणा के दम पर इंडेक्स में 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा।
सॉफ्टबैंक बनी जापान की सबसे मूल्यवान कंपनी
सॉफ्टबैंक के इस बड़े फैसले ने उसे जापान की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। 47,200 अरब येन (लगभग 27,500 अरब रुपये) के बाजार मूल्य के साथ इसने टोयोटा को पीछे छोड़ दिया है।
इस दौरान, टोक्यो के शेयर बाजार में तकनीकी शेयरों ने बढ़त की अगुआई की। मुरता मैन्युफैक्चरिंग के शेयरों में 14 फीसदी की जबरदस्त उछाल दर्ज की गई।
हालांकि, सभी कंपनियों के लिए दिन उतना अच्छा नहीं रहा। निक्केई में शामिल सिर्फ एक तिहाई कंपनियों के शेयर ही ऊपर गए, जबकि मित्सुबिशी मोटर्स और निसान जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आई।