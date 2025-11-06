परप्लेक्सिटी AI के साथ हुई साझेदारी से स्नैपचैट के शेयरों में 25 प्रतिशत की तेजी

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी परप्लेक्सिटी AI के साथ एक बड़ी साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत परप्लेक्सिटी अगले साल से नकद और इक्विटी के रूप में स्नैप को 40 करोड़ डॉलर (लगभग 3,550 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी। इस साझेदारी से स्नैपचैट के चैट इंटरफेस में नए AI फीचर्स जोड़ने में मदद मिलेगी। मौजूदा माई AI चैटबॉट भी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगा।

असर शेयरों और बाजार पर असर बुधवार को विस्तारित कारोबार में स्नैप के शेयर की कीमत 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। इस तेजी का कारण तीसरी तिमाही में राजस्व वृद्धि और परप्लेक्सिटी के साथ साझेदारी की घोषणा है। NYSE पर सामान्य कारोबार के दौरान शेयर 2.28 प्रतिशत गिरकर 7.30 डॉलर प्रति शेयर पर बंद हुआ। निवेशक इस साझेदारी को सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। साझेदारी से अगले साल कंपनी की आय और चैट इंटरफेस में AI इंटीग्रेशन की उम्मीद बढ़ गई है।

वित्तीय रिपोर्ट तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट LSEG के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त तीसरी तिमाही में स्नैप का राजस्व 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 130 अरब रुपये हो गया, जो विश्लेषकों के अनुमान से अधिक है। शुद्ध घाटा एक साल पहले के 15.3 करोड़ डॉलर से घटकर 10.4 करोड़ डॉलर रह गया। विज्ञापन व्यवसाय, जो कुल राजस्व का लगभग 90 प्रतिशत उत्पन्न करता है, ने लगभग 115 अरब रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है।