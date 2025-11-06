जीवन बीमा का प्रीमियम भरने के लिए नहीं है पैसा? EPFO इस चिंता को करेगा दूर
क्या है खबर?
वर्तमान में जीवन बीमा कराना हर व्यक्ति के जरूरी हो गया है, जो बुरे वक्त में आपकी और परिवार की वित्तीय मदद करता है। इसको बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए समय पर प्रीमियम भरना होता है। कई बार आपके पास प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होता, लेकिन आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो यह चिंता दूर हो सकती है। आइये जानते हैं EPFO से प्रीमियम के पैसे का जुगाड़ कैसे होगा।
नियम
क्या है प्रीमियम राशि मिलने के नियम?
EPFO अपने सदस्यों को इमरजेंसी में जीवन बीमा का प्रीमियम भरने के लिए पैसा मुहैया कराता है, लेकिन इसके लिए आपकी पाॅलिसी का भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में होनी चाहिए। अगर, आपने LIC के बजाय किसी अन्य बीमा कंपनी से पॉलिसी ली है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपना EPF अकाउंट, LIC के साथ लिंक कराना होगा। साथ ही आपको कम से कम 2 साल से कर्मचारी संगठन का सदस्य होना जरूरी है।
तरीका
ऐसे करना होगा आवदेन
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से प्रीमियम भरने के लिए आपको फॉर्म 14 भरना होगा। यह फॉर्म आपको EPFO की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको जानकारी भरनी होंगी और आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद ड्यू डेट या उससे पहले ही आपके EPF खाते से LIC पॉलिसी के प्रीमियम का अमाउंट कट जाएगा। इस बात ध्यान रखें कि फॉर्म 14 भरते समय EPF अकाउंट में कम से कम 2 साल के प्रीमियम के बराबर पैसा हो।