जीवन बीमा का प्रीमियम भरने के लिए नहीं है पैसा? EPFO इस चिंता को करेगा दूर

क्या है खबर?

वर्तमान में जीवन बीमा कराना हर व्यक्ति के जरूरी हो गया है, जो बुरे वक्त में आपकी और परिवार की वित्तीय मदद करता है। इसको बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए समय पर प्रीमियम भरना होता है। कई बार आपके पास प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होता, लेकिन आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो यह चिंता दूर हो सकती है। आइये जानते हैं EPFO से प्रीमियम के पैसे का जुगाड़ कैसे होगा।