आंध्र प्रदेश में स्मार्टेल और नेक्सस क्लासरूम में AI नवाचार को देंगे बढ़ावा बिज़नेस Jul 04, 2026

डीपग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी स्मार्टेल ने नेक्सस इनोवेशन हब के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के क्लासरूम में AI को और बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है।

यह तकनीक हाथ से लिखी और डिजिटल दोनों तरह की उत्तर पुस्तिकाओं की ग्रेडिंग अपने आप करेगी। इससे शिक्षकों को नतीजे जल्दी मिलेंगे और छात्रों को भी अपनी कमियों या खूबियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उनका मुख्य मकसद पढ़ाई और परीक्षा के तरीकों को ज्यादा स्मार्ट बनाना है, ताकि स्कूल और कॉलेज AI को अपना सकें।