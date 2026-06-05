ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति जानने के स्मार्ट तरीके

टिप 5

जरूरत पड़ने पर स्थानीय लाइसेंस दफ्तर जाएं

अगर ऑनलाइन या फोन के जरिए संतोषजनक जानकारी नहीं मिल रही हो, तो स्थानीय लाइसेंस कार्यालय जाकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। वहां जाने से पहले पहचान पत्र और आवेदन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना चाहिए। अधिकारी आवेदन की जांच कर सही जानकारी दे सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान बता सकते हैं। कई मामलों में सीधे कार्यालय जाकर जानकारी लेने से प्रक्रिया को समझना और आगे की कार्रवाई करना आसान हो जाता है।