SK हाईनिक्स के कर्मचारियों ने ठुकराया कंपनी का वेतन-बोनस प्रस्ताव

कर्मचारियों को नकद की जगह शेयर मिलने से परेशानी थी। खासकर इसलिए कि जून में अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद से ही SK हाईनिक्स के शेयरों की कीमत लगातार गिर रही थी। यह मतदान दक्षिण कोरिया के चिप उद्योग में वेतन को लेकर बढ़ते तनाव को दिखाता है।

इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उन्होंने बाजार के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया।