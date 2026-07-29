SK हाईनिक्स के एक स्टॉक ट्रेड से क्रिप्टो बेट्स में लगे करीब 550 करोड़ रुपये डूबे

जिस कंपनी ने यह क्रिप्टो डेरिवेटिव बनाया है, उस ट्रेड.xyz ने नुकसान झेलने वाले सभी ट्रेडर्स की भरपाई करने का वादा किया है।

कंपनी ने साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि वह अपने प्राइसिंग सिस्टम को और बेहतर बनाएगी, ताकि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के समय बेहतर सुरक्षा मिल सके।

यह पूरा मामला दिखाता है कि 24 घंटे चलने वाली लेवरेज्ड ट्रेडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर तब जब उसका आधार बनने वाला असली एसेट (जैसे शेयर) बाजार में सक्रिय न हो।

इस घटना से यह बात भी सामने आती है कि भविष्य में ऐसे बड़े नुकसानों से बचने के लिए एक से ज्यादा प्राइस सोर्स का इस्तेमाल कितना जरूरी है।