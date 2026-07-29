SK हाईनिक्स के एक स्टॉक ट्रेड से क्रिप्टो बेट्स में लगे करीब 550 करोड़ रुपये डूबे

SK हाईनिक्स के एक स्टॉक ट्रेड से क्रिप्टो बेट्स में लगे करीब 550 करोड़ रुपये डूबे
मंगलवार को सियोल में ट्रेडिंग शुरू होते ही SK हाईनिक्स के शेयर अपनी पिछली बंद कीमत से 30 फीसदी गिर गए। ऐसा प्री-मार्केट सेशन में एक शेयर के गलत कीमत पर बिकने की वजह से हुआ। शेयरों की कीमत में अचानक आई इस गिरावट ने क्रिप्टो की दुनिया में हलचल मचा दी।
इस वजह से हाइपरलिक्विड पर क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट्स में 20 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। एलियम की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में लगभग 6 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) की लॉन्ग पोजीशन खत्म हो गईं और 900 से ज्यादा ट्रेडर्स को कुल 1.74 करोड़ डॉलर (करीब 175 करोड़ रुपये) का नुकसान उठाना पड़ा।
ट्रेड.xyz करेगा नुकसान की भरपाई
जिस कंपनी ने यह क्रिप्टो डेरिवेटिव बनाया है, उस ट्रेड.xyz ने नुकसान झेलने वाले सभी ट्रेडर्स की भरपाई करने का वादा किया है।
कंपनी ने साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि वह अपने प्राइसिंग सिस्टम को और बेहतर बनाएगी, ताकि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के समय बेहतर सुरक्षा मिल सके।
यह पूरा मामला दिखाता है कि 24 घंटे चलने वाली लेवरेज्ड ट्रेडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर तब जब उसका आधार बनने वाला असली एसेट (जैसे शेयर) बाजार में सक्रिय न हो।
इस घटना से यह बात भी सामने आती है कि भविष्य में ऐसे बड़े नुकसानों से बचने के लिए एक से ज्यादा प्राइस सोर्स का इस्तेमाल कितना जरूरी है।