जून के बाद से SK हाईनिक्स के निवेशकों के करीब 45,000 अरब रुपये डूबे

इस बिकवाली ने SK हाईनिक्स पर सबकी नजरें टिका दी हैं, खासकर इसकी अमेरिकी स्टॉक लिस्टिंग और इसके शेयरों से जुड़े नए ETFs के लॉन्च होने के बाद।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस तिमाही में कंपनी की बिक्री 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 57 अरब डॉलर (करीब 5,400 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगी। इसके बावजूद, हर कोई मेटा और सैमसंग जैसी बड़ी टेक कंपनियों के नतीजों का इंतजार कर रहा है।

सवाल यह भी है कि क्या SK हाईनिक्स अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दिला पाएगा क्योंकि पूरा टेक हार्डवेयर सेक्टर लागत और मांग की अनिश्चितता से जूझ रहा है।