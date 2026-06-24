दक्षिण कोरियाई चिप निर्माता SK हाईनिक्स कर रही अमेरिका में लिस्टिंग की तैयारी

करीब 2,400 अरब रुपये जुटाने की योजना

इस लिस्टिंग से कंपनी 26 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) तक जुटाए जा सकते हैं। यह दक्षिण कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी पेशकशों में से एक हो सकती है।

SK हाईनिक्स के शेयर इस साल 300 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह उसके हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं।

सिटीग्रुप, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंक इस सौदे का प्रबंधन कर रहे हैं। अगर, 3 जुलाई तक सारी समीक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके तुरंत बाद शेयर ट्रेडिंग शुरू हो सकती है।