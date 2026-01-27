सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे चांदी के दाम, करीब 3.6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची
क्या है खबर?
भारतीय बाजार में मंगलवार (27 जनवरी) को चांदी की कीमतें मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 3.59 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। बाजार खुलने के बाद सुबह करीब 10:25 बजे कीमत 3.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहीं, जो पिछले बंद भाव से 5.89 प्रतिशत की वृद्धि है। कीमती सफेद धातु ने इससे पहले 23 जनवरी को 3.39 लाख रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ था।
वैश्विक कीमत
वैश्विक स्तर आई गिरावट
कॉमेक्स इंडेक्स पर 27 जनवरी को चांदी की वैश्विक कीमत 5.61 प्रतिशत गिरकर 109 डॉलर प्रति औंस (3.22 लाख रुपये/किलोग्राम) हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भू-राजनीतिक तनाव और औद्योगिक मांग में निरंतरता के कारण सोमवार को धातु की कीमत अपने उच्चतम स्तर 117 डॉलर प्रति औंस (3.42 लाख रुपये/किलोग्राम) पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ 23 जनवरी को भारतीय बाजार में रेट सेशन में कीमत 3.17 लाख रुपये आंकी गई थी।
उतार-चढ़ाव
पूरे महीने रहा कीमतों में उतार-चढ़ाव
जनवरी में चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस दौरान 4 दिनों में कीमत 3 लाख के पार पहुंची है। 20 जनवरी को कीमत 3.09 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद 21 जनवरी को कीमत 3.19 लाख रुपये पर पहुंच गई। इसके बाद इसमें गिरावट आई और 23 जनवरी को 3.17 लाख रुपये हो गई। चेन्नई, हैदराबाद और केरल में आज कीमत 3.87 लाख रुपये/किग्रा रही है, जबकि दूसरे बड़े शहरों में 3.7 लाख रुपये/किग्रा है।