सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचे चांदी के दाम, करीब 3.6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची

कॉमेक्स इंडेक्स पर 27 जनवरी को चांदी की वैश्विक कीमत 5.61 प्रतिशत गिरकर 109 डॉलर प्रति औंस (3.22 लाख रुपये/किलोग्राम) हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भू-राजनीतिक तनाव और औद्योगिक मांग में निरंतरता के कारण सोमवार को धातु की कीमत अपने उच्चतम स्तर 117 डॉलर प्रति औंस (3.42 लाख रुपये/किलोग्राम) पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ 23 जनवरी को भारतीय बाजार में रेट सेशन में कीमत 3.17 लाख रुपये आंकी गई थी।

उतार-चढ़ाव

पूरे महीने रहा कीमतों में उतार-चढ़ाव

जनवरी में चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस दौरान 4 दिनों में कीमत 3 लाख के पार पहुंची है। 20 जनवरी को कीमत 3.09 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद 21 जनवरी को कीमत 3.19 लाख रुपये पर पहुंच गई। इसके बाद इसमें गिरावट आई और 23 जनवरी को 3.17 लाख रुपये हो गई। चेन्नई, हैदराबाद और केरल में आज कीमत 3.87 लाख रुपये/किग्रा रही है, जबकि दूसरे बड़े शहरों में 3.7 लाख रुपये/किग्रा है।